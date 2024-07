Wilder Ritt bei Nvidia. Die Aktie tauchte am Donnerstag zwischenzeitlich bis auf 106 Dollar ab, ging aber letzten Endes nur mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 112,28 Dollar aus dem Handel. Offensichtlich sind die Anleger hin- und hergerissen, was sie bei Nvidia machen sollen. Dieser Analyst sieht ein Problem."Es ist noch zu früh, um den Dip bei Halbleiter-Aktien zu kaufen", schreibt Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, in seiner aktuellen Studie. Seiner Meinung nach sind derzeit etliche Börsianer ...

