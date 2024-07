Eine Forschungspartnerschaft hält eine deutsche Wertschöpfungskette vom Grundmaterial bis zur Bauelementefertigung für machbar. Das Material sei den zum Beispiel auch in Photovoltaik-Wechselrichtern genutzten hocheffizienten Halbleitern Siliziumkarbid und Galliumnitrid nochmals deutlich überlegen. "Große Chancen, die technologische Souveränität auf dem Gebiet der Leistungselektronik nicht nur zu sichern, sondern zum Taktgeber einer ganzen Industrie zu werden" - so beschreibt ein Forschungskonsortium die Möglichkeiten in Verbindung mit Halbleitermaterialien auf Basis von Aluminiumnitrid (AIN). ...

