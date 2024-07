Hamburg (ots) -- Besserer Zugang zu digitalen Diensten wie Sprechstunden, dem Karriereportal und dem Gesundheitsmagazin- Verbesserte User Experience durch klares, kontrastreiches Design und optimierte Userführung- Lokale Gesundheitsangebote sind leichter zu findenDie Asklepios Kliniken verfügen ab sofort über einen neuen, deutlich attraktiveren Konzern-Internetauftritt (https://www.asklepios.com/konzern). Der Website-Relaunch wurde in Kooperation mit IBM iX gestaltet und bildet inhaltlich ein breites und vielfältiges Informations- und Leistungsspektrum ab, das passgenau auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen zugeschnitten ist - von der Vorsorge und Prävention über die moderne medizinische Versorgung bis hin zur Aus- und Fortbildung von Fachkräften. "Mit dem Neustart unserer Konzern-Webseiten verfügt Asklepios aktuell über den technologisch besten Internetauftritt in der deutschen Krankenhauslandschaft", sagt Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. "Wir bieten allen Interessierten einen deutlich verbesserten Service: Wenn Patientinnen und Patienten Informationsbedarf haben, befriedigen wir diesen Bedarf und begleiten sie", ergänzt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe.Ganz neu ist, dass sich die Nutzer:innen der Website bei der Suche nach medizinischen Angeboten zu ihren Symptomen und Krankheitsbildern ganz einfach anhand von Körperregionen (https://www.asklepios.com/konzern/diagnosen) (z. B. Bauch, Kopf & Hals, Herz & Gefäße, Lunge etc.) orientieren können.Mit dem neu gestalteten Internetauftritt ermöglicht Asklepios sowohl Patient:innen als auch Ärzt:innen den verbesserten, weil intuitiven und damit nutzerfreundlichen digitalen Zugang zu verschiedenen Diensten wie dem Vereinbaren von Sprechstunden (Terminbuchung), dem Gesundheitsmagazin und dem neuen Karriereportal.Angebote in der Nähe und intuitive Terminbuchung"Mit der neuen Plattform können wir unsere Vorreiterrolle als Digital HealthyNear, das heißt als exzellenter Anbieter für digitale Gesundheitsangebote in räumlicher Nähe, noch weiter stärken", sagt PD Dr. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken. Und weiter: "Damit sind wir optimal aufgestellt für die Herausforderungen der digitalen Zukunft."Der aktualisierte Webauftritt beinhaltet für Nutzer:innen zudem die Möglichkeit, über die Eingabe einer Postleitzahl jederzeit passende Inhalte und Angebote gemäß des Aufenthaltsortes zu erhalten. Dazu zählen beispielsweise das Auffinden von Asklepios-Gesundheitseinrichtungen in der Nähe, lokale Sprechstundenangebote, Veranstaltungen oder auch Stellenangebote. So ist etwa die Onlinebuchung von Terminen auf der neuen Plattform in Anlehnung an vertraute Check-out-Prozesse im E-Commerce nutzerorientiert gestaltet. Auch das neue kontrastreiche und klare Design der Website trägt zu einem verbesserten Nutzungserlebnis bei. Ebenso wurde die redaktionelle Pflege und Ausspielung von Inhalten auf der Plattform technisch optimiert.Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5831207