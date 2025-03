Hamburg (ots) -Mit der Übernahme des RehaCentrums Hamburg (https://www.rehahamburg.de/) (RCHH) zum 1. März 2025 hat Asklepios sein bestehendes Therapieangebot in der Hansestadt erweitert. Das RCHH mit seinen beiden Standorten Heidenkampsweg und in der Martinistraße bietet Rehabilitationsleistungen in den Fachbereichen Orthopädie, Psychosomatik und Neurologie an und ist der renommierteste unter den wenigen Rehabilitationsanbietern im Hamburger Stadtgebiet. Asklepios verfügt bereits über etablierte Therapiezentren an fünf Standorten (Heidberg, Harburg, Olympiastützpunkt Hamburg/SH, Rissen sowie in Winterhude), darüber hinaus befinden sich zwei weitere Standorte in St. Georg sowie in Rissen im Aufbau. Bisheriger Träger des RCHH ist das Klinikum Bad Bramstedt. Seitens Asklepios wird Stefan Meiser (Geschäftsführer Asklepios Klinik Bad Schwartau) die Geschäftsführung des RCHH übernehmen."Die Akquisition des RCHH steht im Einklang mit der Asklepios Konzernstrategie, unser bundesweites Versorgungsangebot nachhaltig durch gezielte Zukäufe und Beteiligungen an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Regionen anzupassen", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH "Wir werden das RCHH zusätzlich zum bisherigen starken Netzwerk in unsere etablierten Versorgungsstrukturen in Hamburg integrieren und können unser Therapie- und Rehabilitationsangebot auf diese Weise sinnvoll ergänzen", so Gemmel. "Aufgrund der demografischen Entwicklung, des medizinischen Fortschritts und der Fachkräfteentwicklung sehen wir uns auch in Hamburg langfristig mit einer Verknappung stationärer und ambulanter Akut- und Rehabilitationsleistungen bei gleichzeitig steigendem Bedarf an ambulanten Therapien konfrontiert. Mit der Übernahme des RCHH und dem Ausbau unserer Therapiestandorte reagieren wir auf diese Entwicklung", ergänzt Daniel Amrein, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH."Mit dem erweiterten Angebot will Asklepios einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Anschlussheilbehandlungen ermöglichen", sagt PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe. "Ziel ist es, unseren Patientinnen und Patienten eine Rundumversorgung aus einer Hand anzubieten und gleichzeitig ein verlässlicher Partner für alle niedergelassenen Ärzte und Kliniken der Stadt zu sein. Zu vielen besteht heute schon eine enge Partnerschaft. Diese Partnerschaften und die seit Jahren gefestigten Netzwerke des RCHH wollen wir weiter vertiefen und ausbauen", so PD Dr. Sheikhzadeh."Mit der Übernahme des RehaCentrums stärkt Asklepios nicht nur das medizinische Leistungsportfolio am Standort Hamburg, sondern zeigt auch einmal mehr, wie relevant Akquisen dieser Art sind, um durch eine exzellente Vernetzung von ambulanten und stationären Angeboten die Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten zu verbessern", sagt Philip Dehghan, Head of M&A der Asklepios Kliniken Gruppe.Das RehaCentrum Hamburg mit seinen rund 80 Mitarbeiter:innen verfügt an seinen beiden Standorten zusammen über mehr als 10.000 qm Therapie- und Behandlungsfläche mit rund 150 ambulanten Behandlungsplätzen. Darüber hinaus bietet es 60 stationäre Rehabilitationsbetten in der Neurologie und rund 40 in der Orthopädie an.Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5998446