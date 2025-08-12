Hamburg (ots) -- Zehn "goldene Regeln" von Notfallmediziner:innen für die erwarteten neuen Höchsttemperaturen in DeutschlandDie Notaufnahmen der Asklepios Kliniken rechnen damit, dass in den kommenden Tagen mehr Patient:innen als üblich wegen hitzebedingter Beschwerden behandelt werden. Wetterexpert:innen kündigen für die folgenden Tage für fast alle Regionen Deutschlands Hitzewarnungen an, mit Höchsttemperaturen von zum Teil bis zu 40 Grad. Auch die Nächte werden den Prognosen nach so warm wie seit Jahresbeginn nicht. Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie allgemeines Unwohlsein sind dann die typischen Symptome der Patient:innen, die sich in einer Notaufnahme vorstellen oder dorthin gebracht werden. Häufig ist Flüssigkeitsmangel Ursache für die Beschwerden. Insbesondere ältere Menschen reagieren dabei empfindlicher auf einen Flüssigkeitsverlust, z. B. durch Schwitzen, weil bei ihnen der Anteil von Flüssigkeit am Körpergewicht nur 60 Prozent ausmacht."Besonders gefährlich sind der Flüssigkeitsmangel und die direkte Hitzeeinwirkung", erklärt Dr. med. Isabel Lück, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik Wandsbek (Hamburg), die jährlich knapp 34.000 Notfallpatient:innen behandelt, im Schnitt etwa 95 pro Tag. An heißen Tagen erhöht sich der Flüssigkeitsbedarf mitunter erheblich und es kann zu einer Dehydrierung kommen. Der Mangel an Flüssigkeit im Körper ist dabei Folge von zu geringer Flüssigkeitsaufnahme und einem großen Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen. Durch das Schwitzen gehen auch wertvolle Mineralstoffe, die der Körper für seine Stoffwechselprozesse benötigt, verloren. "Man darf nicht vergessen, dass unser Körper die Flüssigkeit benötigt, um lebenswichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Im Falle eines Flüssigkeitsmangels klagen die Patienten häufig über Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein", so Dr. Lück. Ihr dringender Rat: "Bei zunehmenden Beschwerden - insbesondere bei Bewusstseinsstörungen, Atemnot oder Verwirrtheit - sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.""Vor allem ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere sowie Personen mit chronischen Erkrankungen - insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder des Stoffwechsels - müssen in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig sein", warnt Notfallmedizinerin Dr. Lück. Auch Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten ärztlich klären, ob Anpassungen notwendig sind. Bei Patient:innen mit Herzschwäche ist bei zunehmenden Beschwerden zeitnah der Hausarzt oder die Hausärztin zu kontaktieren. Tägliches Wiegen sowie regelmäßige Blutdruckkontrollen können zur Einschätzung des Flüssigkeitshaushaltes und der Kreislaufsituation hilfreich sein.Zehn "goldene Regeln" der Mediziner:innenWährend die meisten Menschen die Sommerwärme voll genießen, sollten vor allem ältere Menschen und Kinder vernünftig mit der Hitze umgehen. Diese Tipps haben die Expert:innen der Asklepios Kliniken:1. Setzen Sie sich nicht der prallen Sonne aus. Tragen Sie luftige Kleidung und eine helle Kopfbedeckung, wenn Sie in der Sonne unterwegs sind.2. Halten Sie sich möglichst in kühlen Räumen auf. Wohnräume morgens früh lüften, dann Fenster schließen und abdunkeln.3. Vermeiden Sie ungewohnte körperliche Anstrengung. Sport oder Gartenarbeit sollten in die frühen Morgenstunden verlegt werden.4. Gönnen Sie sich eine verlängerte Mittagspause, machen Sie Siesta.5. Bevorzugen Sie leichte Kost wie Gemüse, Fisch oder Obst.6. Trinken Sie mehr als sonst, "immer über den Durst", aber keinen Alkohol, nicht zu kühle Getränke - und möglichst keine Softdrinks, denn die sind zucker- und kalorienreich.7. Trinken Sie nicht zu viel auf einmal, denn pro Stunde können Sie nur 500 - 800 ml Flüssigkeit aufnehmen und sinnvoll verwerten. Am besten trinken Sie über den Tag verteilt jede Stunde ein Glas Wasser, auch wenn Sie noch keinen Durst haben.8. Bei Hitze verbraucht der Körper mehr Natrium, Magnesium und Calcium. Deshalb ist es ratsam, entsprechend angereicherte Mineralwässer zu trinken. Herz- und nierenkranke Menschen sollten allerdings aufpassen und ihren Arzt oder ihre Ärztin befragen, welche Wassersorten und -mengen für sie geeignet sind.9. Achten Sie auch auf andere: Alleinlebende und körperlich oder mental eingeschränkte Personen sollten regelmäßig kontaktiert werden.10. Lassen Sie niemals Kinder oder Haustiere in einem geparkten Auto zurück.Flüssigkeitsverlust und DurstKleine Kinder und ältere Menschen reagieren empfindlicher auf Flüssigkeitsverlust, vor allem durch Schwitzen. Bei Senior:innen macht der Anteil von Flüssigkeit am Körpergewicht nur 60 Prozent aus. Bei großer Hitze gehen mit dem Körperwasser immer auch Natrium, Magnesium und Calcium mit verloren. Und zwar vor allem aus den Körperzellen einschließlich Nervengewebe. Diese trocknen dann regelrecht aus. Man wird dadurch müde und matt, die Reaktionsfähigkeit lässt nach, was unter anderem im Straßenverkehr riskant ist. Im Extremfall kann es zu regelrechten Verwirrtheitszuständen kommen. Aber auch das Herz-Kreislauf-System ist gefährdet durch ein Versacken des Blutes mit Blutdruckabfall und durch Eindicken des Blutes mit Thrombose und Embolie.Da im Alter auch das spontane Durstgefühl nachlässt, lautet eine der goldenen Regeln: "Trinken Sie über den Durst". In Einrichtungen wie Heimen oder Krankenhäusern wird regelmäßig zum Trinken animiert und anhand von Trinkplänen die Flüssigkeitsaufnahme auch kontrolliert. Ältere Autofahrer:innen sollten ebenfalls ein Prinzip der Regelmäßigkeit pflegen, nämlich alle zwei Stunden eine Pause zum Abkühlen und Trinken einlegen. Dies ist umso wichtiger, da die fehlende Wärmeabgabe im überhitzten Auto fatale Folgen für Reaktionsvermögen und Körperkreislauf hat.Warme oder kalte GetränkeKalte und eiskalte Getränke belasten den Körper deutlich mehr als wohltemperierte oder warme, denn er muss viel Energie aufbringen, um die Temperatur zu regulieren. Als Folge schwitzen wir noch mehr. Dadurch werden zusätzliche Kalorien verbrannt, mit dem Effekt, dass zusätzliche Körperwärme entsteht. Extrem kalte Getränke können außerdem zu Magenproblemen und Unwohlsein führen. Deshalb der Hinweis: Auch warmer Pfefferminztee kann erfrischen und die Blutgefäße in Magen und Darm erweitern, sodass der Tee besser und schneller als kalte Getränke ins Blut gelangen kann.Gefühlte TemperaturenDie sogenannte gefühlte Temperatur weicht von der tatsächlich gemessenen Temperatur ab. Sie wird anhand von Luftfeuchte, Strahlung, Wind, tatsächlicher Temperatur sowie dem menschlichen Verhalten (Aktivität und Bekleidung) berechnet.Im Notfall immer 112 anrufen!Wenn es zu einem Hitzschlag oder Kollaps gekommen ist oder der Verdacht besteht, ist sofort der Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 zu verständigen. Bringen Sie die betroffene Person an einen kühlen Ort, lockern Sie seine/ihre Kleidung, kühlen sie mit feuchten Tüchern ab und reichen Sie Getränke, nicht zu kühl und nicht zu viel auf einmal. Weitere Informationen zum Thema:Tipps gegen Hitze - Asklepios Gesundheitsmagazin (https://gesundleben.asklepios.com/gesund-leben/tipps-und-tricks/tipps-gegen-hitze/)Trink Dich fit! - Warum Trinken so wichtig ist - Asklepios Gesundheitsmagazin (https://gesundleben.asklepios.com/gesund-leben/ernaehrung-fitness/wasser-trinken/) 