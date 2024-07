© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.



Der Handel mit der TSMC-Aktie wurde am Freitag nach dem Taifun in Taipeh wieder aufgenommen. Die Aktie folgt der globalen Tech-Korrektur.Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) fielen nach der Wiederaufnahme des Handels so stark wie seit drei Monaten nicht mehr und schlossen sich damit einem weltweitem Rückgang bei Technologie-Aktien an. Anleger zeigen sich von den Versprechungen der künstlichen Intelligenz dramatisch enttäuscht. Der Aktienkurs fiel am Freitag in Taipeh um bis zu 5,6 Prozent, was den Benchmark-Index Taiex in Mitleidenschaft zog, der um mehr als drei Prozent fiel und sich einer technischen Korrektur näherte. Lokale Märkte wurden nach zweitägiger …