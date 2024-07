Hermès mit Umsatzplus - Nachfrage nach Luxus ungebrochen

Werbung







Hermès, der Hersteller der Kelly- und Birkin-Handtaschen, hat im zweiten Quartal der weltweit rückläufigen Nachfrage nach Luxusgütern getrotzt und konnte seinen Umsatz sogar kräftig steigern.



Der französische Luxuskonzern Hermès ist im zweiten Quartal seiner schwächelnden Konkurrenz deutlich davongeeilt. Die ungebrochene Kauflaune vermögender Kunden hat dem Unternehmen erneut Rückenwind gegeben. Der Hersteller von Kelly- und Birkin-Handtaschen gab am Donnerstag einen währungsbereinigten Anstieg des Quartalsumsatzes um 13 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 3,1 Milliarden Euro bekannt. Dabei betonte Hermès, dass alle Regionen mit Ausnahme von China stark zugelegt hätten, weil dort viele vermögende Chinesen die wirtschaftliche Flaute zu spüren bekamen. In den vergangenen Tagen hatten die Konkurrenten LVHM und Kering von einer anhaltenden Schwäche berichtet.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC