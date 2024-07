Der französische Industriegasekonzern L'Air Liquide verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf ungünstige Wechselkurseffekte und gesunkene Energiepreise zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen seinen operativen Gewinn leicht steigern. Der Nettogewinn sank geringfügig auf 1,68 Milliarden Euro, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Besonders positiv entwickelten sich der Medizinbereich und der Elektroniksektor, die eine starke Nachfrage verzeichneten.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Ungeachtet der Herausforderungen im ersten Halbjahr blickt L'Air Liquide zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2024 mit einer Steigerung der Marge und des bereinigten Gewinns. Diese positive Prognose basiert auf der vergleichsweise starken operativen Performance und der Erwartung einer weiteren Erholung in Schlüsselsektoren. L'Air Liquide setzt dabei auf seine robuste Marktposition und die anhaltende Nachfrage nach Industriegasen in verschiedenen Branchen.

