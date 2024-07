Washington - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama unterstützt Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten für die anstehende Wahl im November.



Sowohl Harris als auch Obama veröffentlichten am Freitag ein Video von einem Telefonat zwischen den beiden sowie Obamas Ehefrau Michelle. "Wir haben dich angerufen, um dir zu sagen, dass Michelle und ich nicht stolzer sein könnten, dich zu unterstützen und alles dafür zu tun, dich durch diese Wahl und ins Oval Office zu bekommen", ist der Ex-Präsident darin zu hören.



Von Michelle Obama heißt es zudem: "Das wird historisch." "Das bedeutet mir so viel", antwortet Harris. "Ich freue mich darauf, das mit euch zwei zu tun", so Harris weiter.