FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 640 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1040 (905) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5570 (4960) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BAT PRICE TARGET TO 3500 (3450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HAMMERSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 32 (34) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5000 (4600) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 12300 (12200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 570 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 330 (345) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 313 (318) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2440 (2530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS LLOYDS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 60 PENCE - REDBURN STARTS DELIVEROO WITH 'SELL' - PRICE TARGET 115 PENCE - UBS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2700 PENCE - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'SELL'



