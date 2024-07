Ein Busunternehmen, das Linienbusse mit Solarstrom beladen will; ein Metallbetrieb, der einen elektrischen Hochofen betreibt und eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit Ladesäulen auf dem angrenzenden Parkplatz für Wanderer, das sind drei Beispiele für den Einsatz von Gewerbe-Batteriespeichern. In diesem Podcast diskutieren wir, warum sich die Investition jeweils lohnt. Seit Jahren rechnet die Solarbranche den anderen Industrien vor, was sie mit einer Photovolatik-Anlage auf dem Dach und einem Batteriespeicher an Stromkosten sparen könnten. Viele Projekte scheiterten aber am hohen Finanzierungsbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...