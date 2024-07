Im freundlicheren Marktumfeld führt der Rüstungskonzern Rheinmetall den DAX am Freitag an. Mit mehr als drei Prozent Plus nähert sich die in den vergangenen Tagen stark unter Druck stehende Aktie wieder der 500-Euro-Marke an. Operativ läuft es ohnehin weiter rund, Rheinmetall hat den nächsten Rüstungsauftrag vermeldet.Der Auftrag stammt diesmal aus der Schweiz und hat ein Gesamtvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Hier soll Rheinmetall Mörser Cargo Munition herstellen und liefern. ...

