Die Koenig & Bauer AG (SKB) bestätigt ihre operative Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und strebt ein EBIT am unteren Ende der Bandbreite von 25 bis 40 Mio. Euro an. An der Umsatzprognose von 1,3 Mrd. Euro wird festgehalten, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem schwierigen Marktumfeld unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über einen Rekordauftragsbestand von rund 1 Mrd. Euro, der bis über das Jahr 2024 hinausreicht und über verschiedene Segmente diversifiziert ist. Im zweiten Quartal fielen im Zusammenhang mit der Messe drupa außerordentliche, nicht operative Kosten in Höhe von rund 10 Mio. EUR an, was zu einem vorläufigen operativen EBIT von rund -13,5 Mio. EUR führte. Der Juni zeigte jedoch Anzeichen einer Erholung mit einem positiven EBIT-Beitrag. Ziel des Spotlights-Programms ist es, bis 2026 bei einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro eine EBIT-Marge von 6 % zu erreichen, wobei im Jahr 2024 Einmalaufwendungen für Kostenverbesserungen in Höhe von 30-45 Mio. Euro anfallen. Koenig & Bauer erwartet aufgrund des hohen Auftragsbestandes und der Spotlight-Effekte ein starkes zweites Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis. Auf Basis dieses Ausblicks bestätigen die mwb-Analysten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 18,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG