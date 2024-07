Im zweiten Quartal 2023 erzielte der Konzern mit dem Verkauf von Polysilizium noch einen Umsatz von 513 Millionen Euro, dieses Jahr sind es 232 Millionen Euro. Das Ergebnis brach sogar um 65 Prozent ein. Die Wacker Chemie AG hat ihre Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und sie zeigen einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang. So ging der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal von 1,75 auf rund 1,5 Milliarden Euro zurück, wie der Münchner Konzern am Freitag veröffentlichte. Ausschlaggebend dafür seien in erster Linie deutlich geringere Absatzmengen bei Polysilizium für die Solarindustrie ...

