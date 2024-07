Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Plus geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.345 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Kursverluste bei der Mercedes-Benz-Group und den Aktien der BASF AG haben sich etwas reduziert", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Insgesamt zeige sich eine gewisse Kauffreudigkeit der Investoren bei ausgesuchten Branchen und Sektoren. "Das Handelsvolumen ist zum Wochenschluss relativ dünn und spiegelt das vorsichtige Vorgehen der Investoren wider."



Gerade in Anbetracht der anstehenden US-Preis- und Konjunkturdaten blieben einige Marktteilnehmer vorerst an den Seitenlinien stehen. "Das Sentiment hat sich in Anbetracht der fragilen Wirtschaftslage in China leicht eingetrübt. Die Hoffnungen für eine prinzipielle Konjunkturerholung in der EWU fußen nun verstärkt auf Wirtschaftsstimulationen in China und einer robusten US-Konjunktur", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0856 US-Dollar (+0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9211 Euro zu haben.