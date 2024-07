Goldgigant Newmont nutzt die hohen Goldpreise

Anzeige / Werbung Goldproduzent Newmont hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Newmont (WKN 853823), der größte Goldproduzent der Welt meldet für das zweite Quartal angesichts des hohen Goldpreises und stabiler Produktionsdaten einen deutlichen Gewinnanstieg. Der US-amerikanische Konzern kam demzufolge für die drei Monate bis zum 30. Juni auf einen bereinigten Nettogewinn von 834 Mio. USD oder 0,72 USD pro Aktie. Im Vergleichszeitraum 2023 waren 630 Mio. USD bzw. 0,55 CAD pro Aktie erzielt worden. Damit hat Newmont die Erwartungen der Analysten erheblich übertroffen. Diese hatten im Schnitt, Kitco News zufolge, nur mit 0,62 USD pro Aktie gerechnet. Leichter Produktionsrückgang zum ersten Quartal Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2024 ergab sich dem Unternehmen zufolge ein leichter Produktionsrückgang von 4%. Allerdings lag der Ausstoß des zweiten Quartals erheblich über dem Wert des Vorjahreszeitraums. So meldete Newmont für das zweiten Quartal eine Goldproduktion von 1,61 Mio. Unzen Gold nach 1,24 Mio. Unzen im Vorjahr. Und auch der Goldpreis liegt 2024 natürlich auf deutlich höherem Niveau. Der US-Konzern meldete für den Zeitraum von April bis Ende Juni einen durchschnittlich erzielten Goldpreis von 2.347 USD pro Unze nach 2.090 USD je Unze in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 ergab sich ein Anstieg von über 19%. Asset-Verkäufe in Milliardenhöhe Newmont erklärte weiter, dass man zusätzlich zu den starken Einnahmen aus der Goldproduktion dabei sei, nicht zum Kernportfolio gehörende, aber qualitativ hochwertige Assets im Wert von ungefähr 2 Mrd. Dollar zu veräußern. Bislang hat man dieses Jahr 527 Mio. Dollar erlöst und davon bereits 250 Mio. Dollar für Aktienrückkäufe sowie 250 Mio. Dollar in die Rückzahlung von Schulden investiert. Darüber hinaus kündigte Newmont für das zweite Quartal in Höhe von 0,25 Dollar pro Aktie. Das Unternehmen erklärte, dass man auf dem Weg sei, die Produktionsprognosen zu erfüllen und auch die Kosten unter Kontrolle zu halten. Newmont meldete so genannte "All-in sustaining costs" von 1.562 USD pro Unze nach 1.472 USD je Unze im Vorjahreszeitraum. Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )