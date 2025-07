© Foto: adobe.stock.com

Die robuste Entwicklung des Goldpreises in den letzten Tagen nährt die Hoffnung auf ein Comeback des Edelmetalls. Die Rückkehr von Gold über die 3.300 US-Dollar könnte das Ende der Konsolidierung einläuten. Goldpreis vor neuen Rekorden?! Ist die Rekordjagd von Gold beendet? Diese Frage dürfte sich der eine oder andere angesichts der Konsolidierung bereits des Öfteren gestellt haben. Eine abschließende Antwort wird es zwar erst in der Zukunft geben, doch vieles deutet darauf hin, dass das Edelmetall mit der gewaltigen Aufwärtsbewegung noch längst nicht fertig ist. Das in zurückliegenden Kommentaren an dieser Stelle immer wieder skizzierte übergeordnete Bewegungsziel von 4.000 US-Dollar ist …