Aufgrund der neuen Zollpolitik der US-Administration ist der Warenexport der deutschen Unternehmen in die USA im ersten Halbjahr 2025 zurückgegangen. Wurden im Vorjahreshalbjahr noch 80,6 Mrd. EUR Waren in die USA exportiert, waren es von Januar bis Juni 2025 nur noch 77,6 Mrd. EUR, ein Rückgang von 3,9 %. Am deutlichsten sank der Absatz von Kraftfahrzeugen (-8,6 %) und Maschinen (-7,9 %). Aber auch wenn der Exportüberschuss in die USA um 12,8 % zurückging, lag dieser mit 30,2 Mrd. EUR nach wie
