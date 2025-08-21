Goldminen 2025: Beginnt jetzt das profitabelste Jahrzehnt aller Zeiten?

Anzeige / Werbung
Noch nie lagen die Produktionskosten der größten Minenkonzerne so weit unter den Marktpreisen für Gold und Silber. Analysten sprechen bereits vom Beginn eines "goldenen Zeitalters" für die Branche. Könnte hier der Startschuss für eine der spannendsten Wachstumsphasen der nächsten Jahrzehnte gefallen sein?
Gewinnspannen wie seit Generationen nicht mehr
Ein Blick auf die 50 größten nordamerikanischen Minengesellschaften offenbart ein Bild, das in dieser Form einzigartig ist. Die All in Sustaining Costs AISC, also die Gesamtkosten zur
Aufrechterhaltung der Produktion, liegen im Median deutlich unterhalb von 1.400 US Dollar pro Unze. Gleichzeitig notiert Gold seit Monaten über 3.000 US Dollar. Damit ergibt sich für die
Produzenten ein Gewinn von rund 1.600 US Dollar je Unze, was einer Marge von etwa 53 Prozent entspricht. Diese Gewinnspanne ist laut vielen Analysten ein Novum der jüngeren Geschichte.
