Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 21.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Potenzieller Gamechanger: Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
21.08.25 | 11:31
58,98 Euro
-0,35 % -0,21
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
NYSE Arca Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,9959,1111:31
58,9959,1111:31
axinocapital.de
21.08.2025 10:06 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Goldminen 2025: Beginnt jetzt das profitabelste Jahrzehnt aller Zeiten?

Anzeige / Werbung

Noch nie lagen die Produktionskosten der größten Minenkonzerne so weit unter den Marktpreisen für Gold und Silber. Analysten sprechen bereits vom Beginn eines "goldenen Zeitalters" für die Branche. Könnte hier der Startschuss für eine der spannendsten Wachstumsphasen der nächsten Jahrzehnte gefallen sein?

Noch nie lagen die Produktionskosten der größten Minenkonzerne so weit unter den Marktpreisen für Gold. Analysten sprechen bereits vom Beginn eines "goldenen Zeitalters" für die Branche. Könnte hier der Startschuss für eine der spannendsten Wachstumsphasen der nächsten Jahrzehnte gefallen sein?

Gewinnspannen wie seit Generationen nicht mehr

Ein Blick auf die 50 größten nordamerikanischen Minengesellschaften offenbart ein Bild, das in dieser Form einzigartig ist. Die All in Sustaining Costs AISC, also die Gesamtkosten zur Aufrechterhaltung der Produktion, liegen im Median deutlich unterhalb von 1.400 US Dollar pro Unze. Gleichzeitig notiert Gold seit Monaten über 3.000 US Dollar. Damit ergibt sich für die Produzenten ein Gewinn von rund 1.600 US Dollar je Unze, was einer Marge von etwa 53 Prozent entspricht. Diese Gewinnspanne ist laut vielen Analysten ein Novum der jüngeren Geschichte.

Die Gewinnmarge der Minenindustrie erreicht 2025 ein historisches Hoch: Während der Median der Produktionskosten (AISC) bei 1.533 US Dollar liegt, notiert der Goldpreis bei über 3.300 US Dollar.

"Wir erleben eine Profitabilität, wie sie seit den 1970er Jahren nicht mehr existierte", erklärt Tavi Costa, Portfoliomanager bei Crescat Capital. Diese außergewöhnliche Marge könnte laut dem Analysten den Startpunkt für einen neuen Superzyklus markieren, mit positiven Effekten für Investoren, Unternehmen und rohstoffabhängige Volkswirtschaften.

Royalty- und Streaming-Gesellschaften als zweite Säule des Booms

Der aktuelle Aufschwung im Goldsektor beschränkt sich nicht nur auf die großen Produzenten. Auch die Royalty- und Streaming-Unternehmen melden Ergebnisse, die nach Ansicht vieler Analysten einen Wendepunkt markieren. Diese Gesellschaften unterscheiden sich grundlegend von klassischen Minenbetreibern: Sie finanzieren Projekte im Voraus und sichern sich im Gegenzug Anteile an der künftigen Produktion - entweder in Form von Lizenzgebühren oder Streams, also der Lieferung von Metallen zu einem fest vereinbarten Preis. Damit sind sie weder direkt den Risiken steigender Löhne oder Energiepreise ausgesetzt, noch müssen sie die komplexe operative Verantwortung einer Mine tragen.

Frank Holmes ist Analyst und Fondsmanager. Er ist CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors. Laut ihm zeigt sich gerade jetzt, wie robust dieses Modell ist. In einer Zeit mit Inflation, geopolitischen Spannungen und einem schwankenden Konjunkturausblick liefern Royalty- und Streaming-Firmen Rekordzahlen. Holmes erklärt, dass Gold in einem unsicheren Umfeld einmal mehr seine Stärke beweist. Die Royalty- und Streaming-Gesellschaften seien diejenigen, die diese Entwicklung am effizientesten in stabile Gewinne umwandeln. Für Investoren ist das aus seiner Sicht ein wichtiges Signal. Die Basis des Goldsektors ist heute breiter aufgestellt als in früheren Zyklen. Nicht nur die Produzenten, sondern auch die Finanzierer des Minensektors schreiben Rekorde.

Goldpreis auf GOLD.DE!

Kommt jetzt das große Geld?

Rick Rule, eine Legende im Rohstoffsektor und langjähriger Präsident von Sprott U.S. Holdings, sieht den Edelmetallsektor an einem Wendepunkt. Für ihn ist die Entwicklung eindeutig: Das große Kapital ist im Markt angekommen. Während Finanzierungen im Minensektor vor einigen Jahren oft nur mit Mühe zustande kamen, erlebt die Branche heute überzeichnete Platzierungen. Selbst erfahrene Akteure wie Eric Sprott oder Rule selbst stoßen inzwischen an Grenzen bei der vollständigen Teilnahme, ein Hinweis darauf, wie stark die Nachfrage nach Engagements in Gold- und Silberprojekten gewachsen ist.

In Rules Einschätzung verändert dieser Zustrom institutioneller Gelder die Spielregeln. Der Markt ist nicht länger nur das Terrain spezialisierter Investoren, sondern zieht zunehmend große Adressen an, die gezielt nach Rendite und Inflationsschutz suchen. Das verschafft dem Sektor eine neue Stabilität und eröffnet Chancen, Projekte voranzutreiben, die früher aus Finanzierungsgründen blockiert waren. Für Rule ist klar: Der Edelmetallsektor entwickelt sich vom Nischeninvestment zu einem wichtigen Anziehungspunkt im globalen Kapitalmarkt.

Mining-Branche im Aufbruch?

Der anhaltend starke Goldpreis über der Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze schafft die Basis für außergewöhnliche Margen und zieht immer mehr Kapital in den Sektor. Davon profitieren nicht nur Schwergewichte wie Newmont oder Agnico Eagle, sondern zunehmend auch kleinere Gesellschaften.

Ein Beispiel ist Heliostar Metals, dass die Goldproduktion in der San-Agustin-Mine bereits im vierten Quartal 2025 wieder anlaufen soll. Das Unternehmen plant, in der ersten Phase in der sogenannten Corner Area rund 45.000 Unzen Gold zu fördern. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.000 US-Dollar pro Unze rechnet Heliostar mit einem möglichen Cashflow von etwa 40 Mio. US-Dollar allein aus diesem Bereich. Laut technischem Bericht liegt der Nachsteuer-Nettobarwert (NPV) bei 35,3 Mio. US-Dollar, die interne Verzinsung (IRR) bei 548 Prozent und die Amortisationszeit bei nur 0,2 Jahren. Die geplanten All-in Sustaining Costs (AISC) betragen rund 1.990 US-Dollar pro Unze. Mit liquiden Mitteln in Höhe von etwa 40 Mio. US-Dollar und vorhandener Infrastruktur sieht sich Heliostar bestens gerüstet, den Neustart effizient umzusetzen und die Mine zu einem zentralen Wachstumstreiber auszubauen. Zugleich ist San Agustin nur eines von drei Schlüsselprojekten, mit denen sich das Unternehmen langfristig als Mid-Tier Produzent etablieren möchte.

Kursverlauf der Heliostar Metals Aktie HSTR

GoGold Resources zeigt eindrucksvoll, wie stark die Dynamik im Silberbereich sein kann. Nach Angaben des Managements von GoGold Resources konnte das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Umsatzsprung auf 17,7 Mio. US-Dollar erzielen und einen Nettogewinn von 8,2 Mio. US-Dollar verbuchen. Die All-in Sustaining Costs lagen laut Unternehmensangaben bei lediglich 22,78 US-Dollar pro Silberäquivalent-Unze. Das Management betont, dass das Parral-Projekt kontinuierlich stabile Einnahmen liefert, während Los Ricos mit einer Liquidität von 139 Mio. US-Dollar konsequent vorangetrieben wird. Als entscheidenden nächsten Schritt nennt das Management die noch ausstehende Minenlizenz, die den Übergang in die Produktionsphase ermöglichen und das Wachstum nachhaltig absichern soll.

Kursverlauf der GoGold Resources Aktie GGD

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: CA0084741085,US6516391066,XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025,CA42328Y1025

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.