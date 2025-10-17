GoGold steigert Silber Produktion um 45

Anzeige / Werbung
GoGold Resources hat bekannt gegeben, dass die Gesamtproduktion im Geschäftsjahr 2025 um 45% auf 2.150.192 Unzen Silberäquivalent gestiegen sei. Das Unternehmen verwies insbesondere auf die starke Leistung der Anlage im Projekt Parral, das nicht nur eine erhebliche Produktionssteigerung erzielt habe, sondern auch durch höhere Metallpreise eine deutliche Verbesserung des Cashflows bewirkt habe.
Starker Produktionszuwachs bei allen Metallen
Nach Angaben des Managements habe Parral im vergangenen Jahr 851.102 Unzen Silber, 12.289 Unzen Gold, 476 Tonnen Kupfer und 609 Tonnen Zink geliefert. Damit sei 2025 das produktionsstärkste Jahr seit der Inbetriebnahme des Projekts gewesen. Die Unternehmensführung erklärte, dass insbesondere das erste Halbjahr durch außergewöhnlich hohe Fördermengen geprägt gewesen sei: In den Quartalen zum 31. März und 30. Juni 2025 habe die Silberäquivalent-Produktion mit jeweils über 555.000 Unzen neue Höchstwerte erreicht. Im Schlussquartal seien weitere 487.876 Unzen hinzugekommen.
