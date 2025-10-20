Heliostar erhöht Profitabilität der La-Colorada-Mine deutlich

Anzeige / Werbung
Heliostar hat in einem neuen technischen Bericht zur La-Colorada-Mine deutliche Fortschritte offengelegt. Nach Unternehmensangaben stieg der Netto-Barwert der Mine nach Steuern um 155 Prozent auf 66,2 Millionen US-Dollar, während die Investitionskosten um 17 Prozent gesenkt werden konnten. Die Analyse zeigt, dass das Projekt selbst unter konservativen Annahmen profitabler und effizienter geworden ist.
Verbesserte Wirtschaftlichkeit trotz vorsichtiger Annahmen
Das Unternehmen teilte mit, dass das Basisszenario auf einem Goldpreis von 2 300 US-Dollar je Feinunze beruhe. Dabei erreiche das Projekt eine interne Verzinsung (IRR) von 24,4 Prozent nach
Steuern. Die Amortisationszeit betrage rund 3,4 Jahre.
In einem optimistischen Szenario, das einen Goldpreis von 3 500 US-Dollar je Feinunze unterstelle, erhöhe sich der Projektwert (Net Present Value, NPV5) auf 243,3 Millionen US-Dollar. Dies entspreche einer Rendite von 168,4 Prozent und einer Rückflusszeit von zwei Jahren.
Der Bericht basiere auf den Resultaten der ersten beiden Bohrphasen eines insgesamt 20 000 Meter umfassenden Erkundungsprogramms, das zwischen November 2024 und März 2025 abgeschlossen worden sei.
