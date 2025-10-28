Plötzlich in aller Munde...: Das Multi-Milliarden-Rennen um heißbegehrte kritische Mineralien!

Anzeige / Werbung

Kaum bekannt und doch nicht wegzudenken beim Ausbau der Erneuerbaren, als Komponente in E-Autos und in einer Vielzahl militärischer Technologien!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass alles und noch viel mehr ist Antimon. Seine Seltenheit und strategische Bedeutung rücken (angehende) Antimon-Produzenten in Tier-1-Regionen in den Fokus der Investoren.

Beim Treffen von US-Präsident Donald Trump und Australiens Premierminister Anthony Albanese im Weißen Haus in Washington vor einigen Tagen, unterzeichneten beide Staatsoberhäupter einen 8,5 Mrd. USD schweren Deal. Dieser soll die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Seltene-Erden-Importen aus China vermindern, während Australien sich auf Milliardeninvestitionen aus den USA in die heimische Bergbauindustrie freuen kann.

Ein besonderer Fokus dieses Abkommens liegt auf Antimon. So hatte Australiens US-Botschafter Kevin Rudd eine Liste mit gleich 15 australischen Minenunternehmen im Gepäck in Richtung Washington, mit Schwerpunkt auf vor allem Antimonproduzenten und Explorer vielversprechender Projekte in "Down Under".

Was Antimon nicht nur für die US-Regierung so wertvoll macht und warum Australien dabei im Mittelpunkt steht:

Beim US-Verteidigungsministerium findet Antimon Verwendung in mehr als 200 Arten von Munition

China dominiert den weltweiten Antimon-Markt mit einem Anteil von rund 60% und hat seine Exporte praktisch eingefroren1

Australien sitzt weltweit auf den viertgrößten Antimon-Reserven mit hochgradigen Vorkommen in mehreren Regionen2. Diese beträchtlichen Ressourcen können eine langfristige Versorgungssicherheit mit dem begehrten Mineral und eine nachhaltige Produktion sicherstellen.

Zudem weist Australien global betrachtet die höchste Antimon-Bohrungsaktivitäten aus, mit 444 von insgesamt 625 Bohrlöchern in den Jahren 2023 und 2024.



Quelle: Carbon Credits

Aber nicht nur in den USA weckt das selten vorkommende, glänzende silbergraue Metalloid, das unter anderem für die Herstellung flammhemmender Materialien und von Halbleitern unverzichtbar ist, große Begehrlichkeiten. Entsprechend heißhungrig ist der weltweite Markt und soll laut Analysen bis zum Jahr 2032 ein Volumen von 1,78 Mrd. USD erreichen, bei einer schwindelerregenden jährlichen Wachstumsrate von 6,5%3.

Southern Cross setzt auf "Sunday Creek' neue Gold-Antimon-Standards!

Mit seinem 100% unternehmenseigenen Ausnahme-Asset Sunday Creek in Victoria, Südaustralien, besitzt Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) der erfolgreiche Explorer eines der weltweit wenigen großen und margenstarken Greenfield-Projekte in unabhängiger Hand. Zudem deckt Southern Cross mit "Sunday Creek' als herausragendem Gold-Antimon-Projekt die Nachfrage nach gleich zwei der wichtigsten metallischen Rohstoffe ab.

Welches Potenzial in diesem Power-Projekt steckt, unterstreichen die jüngsten Bohrerfolge vom vielversprechenden Ziel "Golden Dyke'. Genauer gesagt, sind es die rekordverdächtigen Resultate der Bohrlöcher SDDSC177 und SDDSC182, die aufhorchen lassen.

SDDSC177 setzte mit 3,0 g/t Goldäquivalent AuÄq (2,35 g/t Gold, Au, 0,26% Stibnit, Sb) über 168 m eine neue Benchmark für künftige Bohrungen und lieferte mit

254 g/t Au über 0,4 m (ab 545,9 Meter, 0,25% Sb)

244 g/t Au über 0,1 m (ab 482,8 m Meter, 0,1% Sb)

184 g/t Au über 0,2 m (ab 431,8 Meter, 14,8% Sb)

auch gleich drei einzelne Untersuchungsergebnisse von über 100 g/t Au.

Zudem durchschnitt die Bohrung einen hochgradigen Antimon-Abschnitt mit einem Gehalt vonsensationellen 52,3% Sb auf 0,2 m in Verbindung mit 35,9 g/t Au in 493,65 Metern Bohrlochtiefe. Das ist nicht nur ein phänomenaler Antimon-Gehalt, sondern vor allem der dritthöchste jemals auf dem "Sunday Creek'-Projekt gemessene Wert. Außerdem sind die 52,3% Sb schon sehr nahe am theoretischen Höchstgehalt von reinem Stibnit (≈71% Sb).

Auch ein Blick auf das gesamte beeindruckende "Best-of' von Bohrung SDDSC177 unterstreicht das beachtliche Potenzial des "Golden Dyke'-Ziels:



Quelle: Southern Cross

Besonders hervorzuheben sind hier die 93,2 g/t AuÄq über 0,5 m (42,0 g/t Au, 21,4% Sb) ab 493,7 m Bohrlochtiefe innerhalb eines 1,9 m mächtigen Abschnitts mit 25,1 g/t AuÄq.

Dieses Ergebnis belegt neben seinen sensationellen Gehalten nämlich auch "Sunday Creeks' erstklassiges Potenzial als hochgradige Lagerstätte für sowohl Gold wie auch für Antimon. Dazu kommt, dass beide Metalle in wirtschaftlich nutzbaren Konzentrationen vorliegen.

Insgesamt durchschnitt Bohrung SDDSC17 zehn Adernsätze innerhalb der Hauptzone "Golden Dyke', was einen grandiosen Beweis für die Dichte und Komplexität des mineralisierten Systems darstellt. Dazu wurde eine neue hochgradige Kernzone außerhalb des aktuellen Explorationszielgebiets entdeckt, zusätzlich zu weiteren Entdeckungen, die auf eine bedeutende Metallanreicherung und hohen Gehalt hinweisen. Nicht zuletzt weisen die konsistenten hochgradigen Kerne mit sichtbarem Gold Eigenschaften der Lagerstätte "Rising Sun' auf.

Und was das "Rising Sun'-Ziel betrifft, könnte es davon eventuell sogar ein zweites geben. Während der aktuellen Bohrungen konnte nämlich eine strategische Bohrlücke identifiziert werden, die eine unzureichend untersuchte Streichlänge von 80 bis 100 m ergab. Das wiederum lässt sich in eine potenzielle Streichverlängerung von 160

m und in das wahrscheinliche Vorhandensein einer weiteren Lagerstätte von der Größe "Rising Suns' übersetzen.

Auch Bohrloch SDDSC182 setzt fette Ausrufezeichen!

Ebenso wie Bohrung SDDSC17 förderte auch "Infill'-Bohrloch SDDSC182 eine Reihe von Volltreffern zutage. Darunter befinden sich zwei bedeutende Einzelabschnitte mit Antimongehalten von über 30%:

39% Sb über 0,1 m (ab 224,2 m Tiefe, 9,97 g/t Au)

35,7% Sb über 0,3 m (ab 426,9 m Bohrlochtiefe, 86 g/t Au)

Weitere Höhepunkte aus dieser Bohrung finden sich in den fetten 19,4 g/t AuÄq (2,7 g/t Au, 7,0% Sb) über 0,7 m ab 223,6 m Tiefe ebenso wie in den 39,1 g/t AuÄq (19,5 g/t Au, 8,2% Sb) über 1,5 m ab 426,5 m Tiefe mit 76,4 g/t AuÄq (38,2 g/t Au, 16,0% Sb) über 0,7 m 426,5 m Tiefe. Hinzu kommen großartige:

1,8 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,4% Sb) über 6,5 m ab 432,1 m Tiefe

7,8 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 1,1% Sb) über 4,4 m ab 441,1 m Tiefe, einsch.:

42,8 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 6,8% Sb) über 0,7 m ab 444,0 m Tiefe

2,0 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,3% Sb) über 4,9 m ab 447,9 m Tiefe

Neben den fantastischen Bohrergebnissen hat Southern Cross (WKN: A40QY8) mit den Bohrungen auch viele wertvolle Erkenntnisse zum mineralisierten System von "Golden Dyke' gewonnen. Das wäre zunächst die Bestätigung der Ausdehnung seines mineralisierten Systems. Hinzu kommt, dass sich durch die Identifizierung zuvor nicht untersuchter Korridore zwischen "Golden Dyke' und "Rising Sun' in Verbindung mit den konsistenten Gehalten, die bei den Bohrungen durchschnitten wurden, nun zusätzliches und dazu erhebliches Explorationspotenzial für diesen Bereich auftut.

Entsprechend wird der Fokus der folgenden Bohrungen nun auf diese Lücken ausgerichtet, um die weiter oben bereits erwähnte Streichlänge von etwa 80 bis 100 m systematisch zu evaluieren.

Insgesamt, so ein weiteres Fazit der bisherigen Bohrungen bei "Golden Dyke' aber auch bei "Rising Sun', untermauert die Konsistenz der Mineralisierungsmerkmale auf beiden Zielen - also hochgradige Kerne, sichtbares Goldvorkommen, Antimonanteil und Aderarchitektur - immer stärker die geologische Interpretation, dass diese Zonen einen zusammenhängenden mineralisierten Korridor mit einer Streichlänge von mehr als 160 m darstellen könnten. Und mit diesem Ausmaß wären wir wieder bei der möglichen Existenz einer zweiten "Rising Sun'-Lagerstätte.

Agnico Eagle Mines "Fosterville' lässt grüßen!

Nicht erst mit diesen bombastischen Bohrerfolgen zeigt sich, dass das "Sunday Creek'-Potenzial schlicht und ergreifend enorm ist. Denn die epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte entstand, wie Agnico Eagles Mega-Projekt "Fosterville' als der größte Goldproduzent in Australiens südöstlichem Bundesstaat Victoria, im späten Devon, das vor etwa 419,2 Millionen Jahren begann und vor etwa 358,9 Millionen Jahren endete. Solche Lagerstätten weisen häufig einen hohen Gehalt an Antimon auf.



Quelle: Southern Cross

Das schließlich ist mit Blick auf die zunehmend kritische Versorgung mit diesem für die Verteidigung ebenso wie für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Halbleiter-Industrie so essenziellen Metall ein exklusiver Standortvorteil für Southern Cross (WKN: A40QY8) sein Ausnahme-Asset, das zu einem der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt werden und damit auch langfristig die wachsende Antimon-Nachfrage beliefern kann. Das gilt umso mehr, als Antimon grandiose rund 21% bis 24% des "In-situ' förderbaren Wertes von "Sunday Creek' bei einem AuÄq-Verhältnis von 2,39 ausmacht.

Bedeutende Ergebnisse auf Systemebene!

Michael Hudson, Präsident und CEO von Southern Cross (WKN: A40QY8), sieht in den herausragenden Bohrergebnissen bei "Golden Dyke' eine beeindruckende Bestätigung des bereits bekannten ebenso wie des auch noch nicht zutage geförderten Potenzials von "Sunday Creek':

"Mit 3,0 g/t AuEq (2,35 g/t Au, 0,26% Sb) über 168 m haben wir nicht nur einen herausragenden Abschnitt durchschnitten, sondern gleichzeitig auch ein bedeutendes Ergebnis auf Systemebene bei "Golden Dyke' zutage gefördert. Denn was dessen Breite und Charakter betrifft, ist dieses Ergebnis vergleichbar mit den herausragenden 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5% Sb) über 305,8 m aus einer Tiefe von 319,2 m aus Bohrung SDDSC050 bei "Rising Sun' aus dem November 2022. Auch das war nämlich ein für das gesamte Projekt wegweisender Abschnitt."

Der Ausblick, so Hudson weiter, auf eine Streichverlängerung von 160 m und auf eine weitere Lagerstätte von der Größe von "Rising Sun' ebenso wie die steigende Wahrscheinlichkeit, dass "Golden Dyke' ein Teil desselben verbundenen Systems wie "Rising Sun' zu sein scheint, erweitere die Abbauoptionen erheblich. Aktuell warte man noch auf die Auswertung von 37 Bohrlöchern, während parallel dazu neun Bohrlöcher aktiv gebohrt würden. Insgesamt solle das 200.000 Bohrmeter umfassendes Programm bis Q1-2027 beendet sein. Spätestens dann werde man das Potenzial von "Sunday Creek' für ein Gold-Antimon-Projekt auf Bezirksebene noch genauer beschreiben können.

Fazit: Gold-Power trifft Antimon-Hebel!

"Sunday Creek' liefert genau das, was der Markt in dieser neuen Rohstoffphase honoriert: ultrastarke Meter plus Spitzen-Gehalte - zuletzt 3,0 g/t AuEq über 168 m mit mehrfachen >100 g/t-Hits. Das ist Stoff für Kursraketen, nicht für Seitwärtsbewegung.

Der seltene Joker heißt Antimon: bis zu 52,3% Sb in der Spitze - kombiniert mit hochgradigem Gold. Dieses Doppel gibt Southern Cross (WKN: A40QY8) eine klare Differenzierung gegenüber reinen Goldstories - und positioniert das Projekt mitten in den sicherheitspolitisch gefragtesten Lieferketten.

Der CEO bringt's auf den Punkt: "Golden Dyke' liefert "ein bedeutendes Ergebnis auf Systemebene" und scheint mit "Rising Sun' verbunden - mit potenzieller 160 m-Streichverlängerung. Gleichzeitig läuft der News-Takt: 37 Bohrlöcher in der Auswertung, neun laufend, Gesamtprogramm 200.000 m bis Q1/2027. Das ist planbarer Katalysator-Flow - genau die Mischung, die Re-Ratings lostritt.

Wer auf "Tier-1'-Jurisdiktion, Systemgröße und den Gold-plus-Antimon-Doppelhebel setzt, bekommt hier eine Story mit Seltenheitswert. Positionierung vor der Ergebniswelle kann den Unterschied machenzwischen "dabei" und "zu spät". Southern Cross (WKN: A40QY8) ist bereit zu liefern - die nächsten Meter entscheiden.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

1https://smallcaps.com.au/antimony-overlooked-critical-mineral-powering-us-australia-alliance/

2https://discoveryalert.com.au/news/australia-strategic-source-antimony-2025/

3https://www.fortunebusinessinsights.com/antimony-market-104295

