Geht es nach den Experten der Deutschen Bank, so sind die Perspektiven für Goldproduzenten wie etwa Kinross Gold oder Agnico Eagle Mines sehr gut. So hat das Geldhaus nun die Prognose für den Goldpreis von bisher 4.000 Dollar je Unze auf 4.450 Dollar im Jahresmittel 2026 angehoben. Der Preis dürfte sich 2026 zwischen 3.950 und 4.950 Dollar bewegen.Das Umfeld für Gold ist nach Ansicht der Deutschen Bank derzeit "konstruktiv". Die Daten zu Angebot und Nachfrage für das dritte Quartal signalisierten ...

