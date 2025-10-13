Silber-Squeeze 2025: Das Papier-System wank, hat London bald kein Silber mehr?

Anzeige / Werbung

Der Silbermarkt steht Kopf: In London sind die Tresore leer, Händler zahlen Rekordpreise und plötzlich fliegen Barren per Flugzeug über den Atlantik. Was steckt wirklich hinter dem historischen Engpass und warum könnte das erst der Anfang sein?

Der Silbermarkt steht Kopf: In London sind die Tresore leer, Händler zahlen Rekordpreise und plötzlich fliegen Barren per Flugzeug über den Atlantik. Was steckt wirklich hinter dem historischen Engpass und warum könnte das erst der Anfang sein?

Der Silbermarkt erlebt derzeit einen Ausnahmezustand, wie ihn selbst erfahrene Marktteilnehmer noch nie gesehen haben. London, das seit über einem Jahrhundert als das Zentrum des globalen Edelmetallhandels gilt, ist praktisch blockiert. "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Was wir gerade bei Silber sehen, ist völlig beispiellos. Es gibt derzeit keine Liquidität", erklärte Anant Jatia, Chief Investment Officer bei Greenland Investment Management, gegenüber Bloomberg.



Der Markt für physisches Silber scheint in London eingefroren zu sein. Laut Berichten könnte der Engpass so gravierend sein, dass physisches Metall kaum noch zu beschaffen ist. Wer auf fallende Preise gesetzt hat, muss seine Positionen zu extremen Konditionen absichern oder aufgeben. Die Leihzinsen für Silber stiegen zeitweise auf über 100 Prozent jährlich - ein Niveau, das selbst während des legendären Hunt-Silbersqueeze 1980 nicht erreicht wurde..

Ein strukturelles Problem

Analysten wie David Jensen gehen davon aus, dass die Ursachen weit über kurzfristige Marktturbulenzen hinausreichen könnten. Jensen zufolge könnte der Engpass Ausdruck eines systemischen Problems sein, das seit Jahrzehnten im Londoner Edelmetallhandel schwelt: dem Handel mit ungedeckten Silberkontrakten.



Bereits 1987 habe die Bank of England ein System geschaffen, in dem physisches Metall zunehmend durch sogenannte "unallocated accounts" ersetzt wurde - Versprechen auf Silber, nicht das Metall selbst. Dieses System könnte nun an seine Grenzen stoßen, weil Investoren und industrielle Abnehmer vermehrt auf physische Auslieferung bestehen. "Wenn immer mehr Marktteilnehmer tatsächliche Lieferung verlangen, könnte das den gesamten Marktmechanismus in London zum Stillstand bringen", so Jensen.

Der physische Engpass verschärft sich

Bloomberg schätzte den "freien Bestand" an physisch verfügbarem Silber in London zuletzt auf etwa 200 Millionen Unzen. Laut den aktuellen Daten der London Bullion Market Association (LBMA) könnten es jedoch nur rund 140 Millionen Unzen sein und davon sei nur ein Bruchteil tatsächlich im Umlauf. Dieser Schwund könnte erklären, warum Händler berichten zufolgen nun beginnen, Silberbarren per Flugzeug aus den USA nach Großbritannien zu transportieren. Nach Schätzungen von Marktteilnehmern könnten zwischen 15 und 30 Millionen Unzen auf dem Luftweg nach London gebracht werden, um die Engpässe kurzfristig zu lindern.



Doch selbst wenn diese Transporte eintreffen, könnte die strukturelle Knappheit bestehen bleiben. Seit Jahren übersteigt die Nachfrage nach Silber, die weltweite Förderung. Das Metall wird in Solarmodulen, Batterien und Elektronikkomponenten benötigt, und die steigende Nachfrage aus diesen Sektoren könnte die Engpässe weiter verschärfen.

Das Erwachen des physischen Marktes

Während Bloomberg den aktuellen Preisanstieg teilweise mit einer erhöhten Nachfrage aus Indien begründet, verweisen mehrere Analysten darauf, dass Indien bereits am 24. September 2025 Importbeschränkungen für Silber eingeführt habe. Vor diesem Hintergrund, so die Einschätzung, sei es unwahrscheinlich, dass indische Käufe maßgeblich zur Knappheit in London beigetragen hätten.



Sollte die London Bullion Market Association das Problem nicht zügig stabilisieren können, könnte das Vertrauen in die physische Auslieferbarkeit von Silber weiter erodieren, mit möglichen Auswirkungen auch auf den Goldmarkt. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass das Londoner Handelssystem stark auf Hebelwirkung basiert: Ein tatsächlich vorhandener Silberbarren steht häufig für ein Vielfaches an Papierkontrakten. Wenn dieses Verhältnis ins Ungleichgewicht gerät, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen, die große Teile des globalen Edelmetallhandels beeinträchtigt.



Das große Silberdefizit

Die aktuelle Lage dürfte weniger ein kurzfristiger Ausreißer als vielmehr das Ergebnis eines strukturellen Defizits sein, das sich über Jahre aufgebaut hat. Ein solches Ungleichgewicht kann auf Dauer kaum bestehen, ohne dass sich der Preis deutlich anpasst. Der Londoner Markt zeigt nun, wie sich dieser Druck entlädt: Wenn immer weniger physisches Metall verfügbar ist, während auf den Papiermärkten weiterhin große Mengen gehandelt werden, entsteht ein Spannungsfeld, das das Vertrauen in die Preisbildung erschüttern könnte.



Dieses Defizit lässt sich nicht kurzfristig beheben. Silber wird nur zu einem kleinen Teil als Primärmetall gefördert; der überwiegende Anteil fällt als Nebenprodukt bei der Gewinnung anderer Metalle wie Kupfer, Zink oder Gold an. Neue Minen zu erschließen, könnte Jahre dauern und wäre mit erheblichen Investitionen verbunden. Zudem sinken in vielen bestehenden Lagerstätten die Erzgehalte, was die Produktion weiter verteuert. Dieses Defizit lässt sich nicht kurzfristig beheben. Silber wird nur zu einem kleinen Teil als Primärmetall gefördert; der überwiegende Anteil fällt als Nebenprodukt bei der Gewinnung anderer Metalle wie Kupfer, Zink oder Gold an. Neue Minen zu erschließen, könnte Jahre dauern und wäre mit erheblichen Investitionen verbunden. Zudem sinken in vielen bestehenden Lagerstätten die Erzgehalte, was die Produktion weiter verteuert.



Am Ende stellt sich daher weniger die Frage, was das aktuelle "Silberbeben" bedeutet, sondern woher das benötigte Metall künftig kommen soll. Ohne eine Ausweitung des physischen Angebots könnte der Markt unter Druck bleiben und die Preisbildung dauerhaft verändern. Ein Blick auf die Produzentenseite zeigt jedoch, dass es weltweit nur wenige Projekte gibt, die in absehbarer Zeit neues Metall liefern könnten. Einige davon befinden sich in Kanada, Mexiko und Australien - Länder mit langer Bergbautradition, aber auch mit regulatorischen und infrastrukturellen Herausforderungen. Drei Unternehmen rücken dabei besonders in den Fokus, weil Projekte wie diese das Potenzial haben könnten, das strukturelle Defizit am Silbermarkt zumindest teilweise zu entschärfen.