Während die Gold- und Silberpreise aktuell noch konsolidieren, kochen einige Produzentenaktien ihr eigenes Süppchen. Zu den Aktien, die aktuell ein spektakuläres Momentum aufweisen, gehört dieser Gold-Highflyer.Gold und Silber konsolidieren Gold und Silber konsolidieren. Unmittelbar vor dem Jackson Hole Economic Policy Symposium setzen die beiden Edelmetalle ihre Konsolidierung fort. Sowohl Gold als auch Silber bewegen sich dabei in geordneten Bahnen. Von einer oberen Trendwende oder gar einer knackigen Korrektur, um den Begriff Crash nicht bemühen zu müssen, sind sowohl Gold als Silber weit entfernt. Bei Gold sind nach wie vor die 4.000 US-Dollar das übergeordnete Bewegungsziel.
