Die Barrick Mining-Aktie hat im August wieder den Vorwärtsgang eingelegt und in der vergangenen Woche ein neues 3-Jahres-Hoch markiert. Seit Jahresbeginn notiert der kanadische Goldbergbaukonzern mit mehr als +55% im Plus. Hat der Titel noch Luft nach oben oder stößt er nun allmählich an seine Grenzen? Goldpreisrallye treibt die Kurse Goldminentitel gehören in diesem Jahr weiterhin zu den besten Performern am Aktienmarkt und profitieren von steigenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de