6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann

Anzeige / Werbung

Heute werfen wir einen Blick auf Forge Resources (ISIN: CA34630Q1090 WKN: A40AT2 SYM: 5YZ) - und insbesondere auf das La Estrella Kohleprojekt in Kolumbien.

Dieser Artikel wurde von Forge Resources geprüft und freigegeben.

Einen schönen Montag zusammen! Ich hoffe, Sie starten gut in die neue Woche.



Es ist ein Projekt, das gerade einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hat.

Neue Laborergebnisse von SGS Labs bestätigen: Die Kohle weist Premium-Eigenschaften auf - extrem hoher Heizwert, extrem niedriger Schwefelgehalt, wenig Asche - und eignet sich sowohl für den hochpreisigen Thermalkohlemarkt als auch als Blend-Komponente für die Stahlindustrie.

Und das Beste: Die Kohle wird bereits abgebaut und an der Oberfläche gelagert. Forge steht damit kurz vor dem Sprung zu echten Umsätzen.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Laborergebnisse: Premium-Kohle für mehrere Märkte

Probe M002C lieferte:

13.846 BTU/lb Heizwert (hochenergetische Kohle)

(hochenergetische Kohle) 0,82% Schwefel (ultra-niedrig)

(ultra-niedrig) Wenig Asche und Feuchtigkeit → maximale Effizienz, weniger Abfall

→ maximale Effizienz, weniger Abfall FSI von 4 → geeignet für metallurgische Kohle-Blends im Stahlsektor

Übersetzt heißt das: Ein echtes Premiumprodukt, das im Thermalkohle-Segment in Asien und Europa ebenso gefragt ist wie bei Stahlproduzenten weltweit.

Von der Entdeckung zur Lagerung - in Rekordzeit

Erst vor wenigen Wochen meldete Forge das Antreffen einer Kohleflöz beim Vortrieb des Tunnels. Diese 0,5 bis 1,0 Meter mächtige Schicht wird nun gezielt abgebaut und oberirdisch gelagert.

CEO P.J. Murphy dazu:

"Diese Ergebnisse bestätigen, dass La Estrella wirklich Premium-Kohle liefern kann - sehr hoher Heizwert, niedriger Schwefel und niedrige Asche. Genau das, was Top-Tier-Thermalabnehmer und Stahlproduzenten suchen."

Kohlemarkt: Nachfrage lebt wieder auf

Thermalkohle : Asiens Industrieproduktion und Europas Energiesicherheit sorgen für stabile Nachfrage. Preise bleiben hoch, gestützt durch Angebotsengpässe.

: Asiens Industrieproduktion und Europas Energiesicherheit sorgen für stabile Nachfrage. Preise bleiben hoch, gestützt durch Angebotsengpässe. Met-Kohle (Stahl): Infrastrukturprogramme und Stahlproduktion treiben den Verbrauch.

Auch die VanEck Coal ETF spiegelt die gestiegene Anlegerstimmung wider - Kapital fließt zurück in hochwertige Kohlewerte.

Die Bewertungslücke - Majors zahlen Milliarden

Hier der Realitätscheck:

Glencore hat 2023 satte 6,35 Mrd. € für Tecks Kohleeinheit gezahlt - ein massives, produzierendes Portfolio an Stahl- und Thermalkohle.

Und Forge?

Voll genehmigtes Projekt in Kolumbien

Premium-Kohle von SGS bestätigt

Abbau & Lagerung bereits angelaufen

Cashflow ab 2025 in Reichweite

Die gesamte Firma ist aktuell gerade mal mit 33 Mio. € bewertet.

Nächste Schritte

Fortsetzung des Bulk-Sampling-Programms

Geologische Analyse: neues Flöz oder Erweiterung bestehender Strukturen?

Weitere Updates, sobald neue Daten vorliegen

Der Weg zu Einnahmen wird nun in Monaten, nicht Jahren gemessen.

Fazit für Investoren

Liebe Leser, das macht Forge gerade einzigartig:

Explorationserfolg im Yukon (Alotta Kupfer-Gold-Porphyr mit sichtbarem Gold).

(Alotta Kupfer-Gold-Porphyr mit sichtbarem Gold). Klarer Cashflow-Pfad in Kolumbien (La Estrella - Abbau läuft bereits).

(La Estrella - Abbau läuft bereits). Starke Makro-Rückenwinde (Gold auf Rekordhoch, Kupferpreis im Höhenflug, Kohlenachfrage widerstandsfähig).

(Gold auf Rekordhoch, Kupferpreis im Höhenflug, Kohlenachfrage widerstandsfähig). Bewertungslücke, die kaum zu ignorieren ist - Glencores 6,35 Mrd. € Deal für Tecks Kohleeinheit vs. Forge mit nur 33 Mio. €.

Forge ist noch kein Produzent - aber die Weichen sind gestellt: Premium-Kohle, nahe Cashflow, Explorationserfolg. Die großen Player zahlen Milliarden, während Forge für einen Bruchteil zu haben ist.

Schönen Sonntag - und bleiben Sie dran: Hier könnte sich einer der spannendsten Re-Rates im Rohstoffsektor abzeichnen.

Mit besten Grüßen,

Suneal Sandhu

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.



Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3





Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US6516391066,CA95805V1085,ARDEUT112562,CA83342V1040,CA34630Q1090