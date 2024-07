© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk



Suchmaschinen-Gigant Google bekommt ernsthafte Konkurrenz, Mercedes und Apple geraten in China unter Druck und BASF schafft ein Mini-Zuwachs beim Gewinn. Markus Weingran mit den wichtigsten Stories des Tages.Alphabet: OpenAI baut Suchmaschine Das sind keine erfreulichen Neuigkeiten für die Aktionäre von Alphabet. Am vergangenen Donnerstag enthüllte OpenAI einen Prototyp einer KI-Suchmaschine namens SearchGPT. Diese neue Suchmaschine verspricht den Nutzern einen tiefgründigen und interaktiven Dialog anstelle einer simplen Liste von Suchergebnissen. OpenAIs erklärtes Ziel ist es, SearchGPT direkt in ChatGPT zu integrieren. Das stellt eine direkte Herausforderung für Googles Kerngeschäft dar. …