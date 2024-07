Die erste Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 14 Megawatt ging in Nickelsdorf ans Netz. Weitere 68 Megawatt sind am Standort bereits im Bau. Zudem ist am Standort bereits ein Windpark vorhanden und ein großer Batteriespeicher soll bis zum nächsten Jahr ergänzt werden. In Österreich findet der Photovoltaik-Ausbau eher auf Dächern statt. Große Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind eher noch selten. Das Unternehmen Püspök will dies in naher Zukunft ändern. Es startete seine "Photovoltaik-Offensive" für die Alpenrepublik mit einer Agri-Photovoltaik-Anlagen in Nickelsdorf. Sie ist nun am Netz, wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...