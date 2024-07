DJ PTA-Adhoc: IGP Advantag AG: Die IGP Advantag AG stellt Antrag auf Insolvenzverfahren

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/26.07.2024/14:10) - Berlin, 26.07.2024 - Der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) hat heute eine auf Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei beauftragt, den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einzureichen.

Nach der vorangegangenen eingehenden Prüfung der Insolvenzreife durch die Rechtsanwälte war dieser Schritt erforderlich und unvermeidbar, da die bisherige vertraglich zugesicherte Kapitalerhöhung durch den Investor nicht erfolgt ist.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten mit Hochdruck an einer Möglichkeit zur Rücknahme des Insolvenzantrags im Rahmen der diesbezüglichen rechtlichen Möglichkeiten. Es liegt bereits ein unterzeichneter Letter of Intent (Absichtserklärung) eines namhaften Investors zur Zeichnung der Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt ca. 2,8 Mio. EUR vor, welcher ebenfalls Verhandlungen mit den größten Gläubigern vorsieht.

Kontakt:

IGP Advantag AG

Vorstand

Friedrichstraße 185

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.21015100

Mail: aktie@igp-advantag.ag

ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

