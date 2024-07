Nach enttäuschenden Quartalszahlen hat die Aktie von Tesla den Rückwärtsgang eingelegt. Von 262 Dollar ging es bis auf 215 Dollar nach unten. Am Donnerstag stabilisierte sich das Papier und kletterte schlussendlich um knapp zwei Prozent nach oben. Investorin Cathie Wood von ARK Invest nutzte die letzte Kursschwäche, um die Tesla weiter zuzukaufen.Cathie Wood's Ark Invest kaufte nach dem großen Ausverkauf in den letzten Tagen weitere Tesla-Aktien hinzu. Die viel beachtete Investorin kaufte am Mittwoch ...

