Kann sich eine fluktuierende Energiequelle wie die Solarthermie problemlos in ein Fernwärme-System mit Erdgas-BHKW, Holzkessel, Wärmepumpe oder sogar Geothermie einfügen? Ja - Solarwärmeanlagen haben sich als ein zuverlässige Teamplayer in der Fernwärme erwiesen. Früher waren regenerative Wärmeerzeuger wie Solarthermie-Kollektorfelder und Wärmepumpen nur Nebendarsteller in der Fernwärme. Sie galten bestenfalls als "Fuel Saver". Ihre Bereitschaft und Vorhersehbarkeit spielten keine Rolle für die ...

