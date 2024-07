Die Plattform alpine-pv. ch ist ein Gemeinschaftsprojekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von vier Fachhochschulen. Sie zeigt vor allem, wie viel Potenzial in den alpinen Photovoltaik-Kraftwerken steckt, dem drohenden Winterstromproblem in der Schweiz zu begegnen. Photovoltaik-Kraftwerke in den Alpen sind in der Schweiz ein großes Thema. Immer wieder hört man von Projekten, die genehmigt und gebaut werden sollen. Erste hochalpine Photovoltaik-Kraftwerke sind auch bereits am Netz. Vier Fachhochschulen haben sich jetzt die Mühe gemacht und alle Daten zusammengesammelt. Ergebnis ist die Plattform alpine-pv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...