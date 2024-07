Im ersten Halbjahr 2024 hat sich der KMU-Anleihemarkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positiv entwickelt.So gab es in der ersten Jahreshälfte insgesamt elf Emissionen - was drei mehr sind als in den ersten sechs Monaten 2023 - bei denen Anleihen von elf verschiedenen KMUs ausgegeben wurden. Davon waren fünf Neuemissionen. Das Gesamtvolumen der mittelständischen Wertpapierausgaben betrug rund 405 Mio. Euro. Ein satter Zuwachs um 43 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. Als wichtigsten Sektor für Emissionen bei KMUs hat die Studie der IR.on AG, wie schon in den vergangenen ...

