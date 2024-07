Paris - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den deutschen Athleten für die Olympischen Spiele in Paris viel Erfolg gewünscht und den Angriff auf französische Bahnstrecken verurteilt. "Der deutschen Mannschaft, die hier teilnimmt, wünsche ich viele Erfolge und, dass sich all die Anstrengungen der letzten Jahre, die Vorbereitungen auf die Wettkämpfe in Medaillen und vielem, was man erreichen kann, gut austragen", sagte er am Freitag. "Aber natürlich ist für alle, die teilnehmen, das Wichtigste das olympische Motto: Wichtig ist, dabei gewesen zu sein, gekämpft zu haben und auch die ganze Atmosphäre zu spüren, die mit diesem Fest des Sports verbunden ist."



Scholz kritisierte den Angriff auf französische Bahnstrecken im Vorfeld der Eröffnungsfeier. "So etwas ist absolut zu verurteilen. Ein solches Fest des Friedens mit Gewalttaten zu stören, kann niemals akzeptiert werden und verlangt entschiedenste Zurückweisung", sagte der Kanzler. Er hoffe, dass die französischen Behörden bei der Identifizierung der Täter bald erfolgreich sein werden.



"Wir hatten eine erfolgreiche Europameisterschaft in Deutschland. Ich wünsche unserem Nachbarland Frankreich, dass es jetzt erfolgreiche Olympische Spiele werden", sagte Scholz vor seinem Besuch der Eröffnungsfeier am Abend. "Wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Das ist natürlich auch etwas, was für die deutsch-französische Freundschaft von größter Bedeutung ist."



Die Olympischen Spiele seien aus langer Tradition eine Mahnung zum Frieden und ein Beitrag zur Völkerfreundschaft, erklärte der SPD-Politiker. "Es ist gut, dass die Spiele stattfinden. Wir alle freuen uns darauf und hoffen, dass wir alle mit guter Motivation zuschauen und mitfiebern können."