Die RWE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Anstieg um 0,7 Prozent auf 33,52 Euro. Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal 2024 konnte der Energieriese einen Gewinnzuwachs verbuchen. Der Quartalsgewinn pro Aktie stieg auf 2,58 Euro, verglichen mit 2,15 Euro im Vorjahreszeitraum. Allerdings sank der Umsatz um 29,55 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,77 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 49,73 Euro.

Dividendenaussichten und Marktposition

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,09 Euro erwartet, was eine leichte Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,00 Euro im Jahr 2023 darstellt. Die RWE-Aktie notiert derzeit 26,28 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro, zeigt jedoch eine Erholung von 11,44 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief. Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz am 14. August erwartet, die weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben wird.

