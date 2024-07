Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Rückgang an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 87,10 CHF, wobei das Tagestief bei 85,70 CHF lag. Dies markiert gleichzeitig den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 108,48 CHF, das am 28. Juli 2023 erreicht wurde, fehlen der Aktie nun 24,55 Prozent zur Erholung. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 104,91 CHF, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

Dividendenprognose und Zukunftsaussichten

Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividende von 3,13 CHF pro Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,00 CHF im Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie soll sich 2024 auf 4,91 CHF belaufen. Investoren richten ihren Blick bereits auf die Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse, die für den 13. Februar 2025 erwartet wird. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Experten optimistisch für die langfristige Entwicklung der Nestlé-Aktie.

Nestle Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...