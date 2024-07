Die Nvidia-Aktie, einst der strahlende Stern am KI-Himmel, zeigt deutliche Anzeichen einer Konsolidierung. Seit ihrem Allzeithoch im Juni hat das Papier über 15 Prozent an Wert eingebüßt, was Fragen zur Nachhaltigkeit des KI-Hypes aufwirft. Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen - Nvidia übertraf 2023 mit einem Umsatz von 60,9 Milliarden US-Dollar sogar den Branchenriesen Intel - scheint die Euphorie an den Börsen abzuflachen.

Wachsende Konkurrenz und Herausforderungen

Die Marktführerschaft Nvidias bei KI-Chips wird zunehmend herausgefordert. Konkurrenten wie AMD und Intel drängen mit eigenen KI-Halbleitern auf den Markt, während Tech-Giganten wie Apple und Microsoft an der Entwicklung hauseigener Chips arbeiten. Zusätzlich belasten anhaltende Exportbeschränkungen nach China die Aussichten. Mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65,7 ist die Aktie zudem anfällig für Kurskorrekturen, sollte das erwartete Wachstum nicht eintreten oder der Gesamtmarkt konsolidieren.

