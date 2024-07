Lineage, Inc. (das "Unternehmen") (Nasdaq: LINE) meldete heute den Abschluss seines von den Konsortialbanken übernommenen Börsengangs mit 56.882.051 Stammaktien zum Erstausgabepreis von 78,00 USD je Aktie. Der Nettoerlös des Angebots belief sich auf rund 4,2 Milliarden USD nach Abzug der Konsortialabschläge und Provisionen sowie der voraussichtlichen vom Unternehmen zu zahlenden Aufwendungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zur Rückzahlung ausstehender Kredite aus dem verzögerten Darlehen, zur Rückzahlung ausstehender Kredite aus der revolvierenden Kreditfazilität, zur Finanzierung einmaliger Barzuwendungen an bestimmte Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Börsengang und zur Zahlung der geschätzten Steuereinbehalte im Zusammenhang mit den Aktienzuwendungen sowie zur Rücknahme der Vorzugsaktien der Serie A zu verwenden. Im Anschluss an diese Verwendungen will das Unternehmen den verbleibenden Nettoerlös voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch die Rückzahlung weiterer ausstehender Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität gehören kann.

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens begann am 25. Juli 2024 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "LINE".

Morgan Stanley, Goldman Sachs Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungierten als Joint Lead Book-Running Manager für die Emission. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, CBRE Capital Advisors, Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Piper Sandler Co. und Regions Securities LLC fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts Ryan Investments, Inc. und R. Seelaus Co, LLC fungierten als Co-Manager.

Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde am 24. Juli 2024 von der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind erhältlich bei Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, USA, oder per E-Mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, USA, Attention: Prospectus Department, E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com und Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, USA, unter 800-645-3751 (Option 5) oder senden Sie eine Anfrage per E-Mail an WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Über Lineage

Lineage, Inc. (Nasdaq: LINE) ist die weltweit größte Immobilieninvestmentgesellschaft (Real Estate Investment Trust, REIT) für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 84,1 Millionen Quadratfuß und einer Kapazität von 3,0 Milliarden Kubikfuß in verschiedenen Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Lineage verbindet End-to-End-Lieferkettenlösungen und -technologie und arbeitet mit einigen der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkehersteller, Einzelhändler und Distributoren zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und, was am wichtigsten ist, die Welt zu ernähren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden. Lineage beabsichtigt, dass alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Gesetzen fallen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage zukunftsgerichtete Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "schätzen", "überzeugt sein", "weiterhin", "anstreben", "Ziel", "Strategie", "Plan", "Fokus", "Priorität", "sollte", "könnte", "potenziell", "möglich", "vorwärts blicken", "optimistisch" oder ähnliche Begriffe verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher sind solche Aussagen nicht als Garantie für die Leistung von Lineage in zukünftigen Zeiträumen gedacht. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lineage keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Evan Barbosa

VP, Investor Relations

ir@onelineage.com

Ansprechpartner für Medien

Megan Hendricksen

VP, Global Marketing Communications

pr@onelineage.com