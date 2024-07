Die Aktie von Costco Wholesale Corp hat in letzter Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und notiert nun über 800 US-Dollar. Diese Entwicklung rückt das Unternehmen in den Fokus für eine potenzielle Aktiensplittung. Der Einzelhandelsriese verzeichnete in den ersten 44 Wochen des Jahres ein Umsatzwachstum von 6,9%, wobei der E-Commerce-Bereich zweistellige Zuwachsraten aufweist. Die kürzlich angekündigte Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge um 5 Dollar unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in weiteres Wachstum.

Auswirkungen einer möglichen Splittung

Eine Aktiensplittung könnte die Aktie für ein breiteres Spektrum von Investoren zugänglicher machen und möglicherweise das Interesse und die Investitionen weiter ankurbeln. Obwohl Costco seit dem Jahr 2000 keine Splittung mehr durchgeführt hat, könnte [...]

