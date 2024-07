Unterföhring (ots) -- Zehnteilige Serie basierend auf dem Roman von Frederick Forsyth und dem nachfolgenden Film von 1973- Oscarpreisträger Eddie Redmayne in der Titelrolle, außerdem mit Lashana Lynch, Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams und Khalid Abdalla- Die Serie wird von Carnival Films produziert, das zu den Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört, und wurde von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben.- Erster Teaser hier (https://youtu.be/KoeUzsBOeFU) auf Youtube und hier (https://app.shift.io/review/66a38c9266e37d55424c4232) zum Download- Erste Bilder hier (https://app.shift.io/review/66a3665c24a1ef3aa567996a) verfügbar- "The Day of the Jackal" startet am 7. November exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOWUnterföhring, 27. Juli 2024 - Heute wurde der spannende erste Teaser der kommenden zehnteiligen Sky Original Serie "The Day of the Jackal" veröffentlicht. Dazu gibt es erste Bilder mit den Hauptdarstellern Eddie Redmayne, Lashana Lynch und Úrsula Corberó, die den Zuschauern einen Einblick in die Neuverfilmung des Erfolgsromans von Frederick Forsyth geben. Die Sky Original Serie "The Day of the Jackal" startet am 7. November exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Über "The Day of the Jackal ":Der Schakal (Eddie Redmayne) ist ein äußerst schwer zu fassender Ausnahmekiller. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödliche Aufträge auszuführen. Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin (Lashana Lynch). In einer atemlosen Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa spürt sie ihn auf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung.Neben Oscar-Preisträger Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") und Lashana Lynch ("The Woman King") spielt Úrsula Corberó ("Haus des Geldes") die Rolle der Nuria, die im Zentrum des Privatlebens des Schakals steht und nicht weiß, wer er wirklich ist. Zur weiteren Besetzung gehören Charles Dance ("Game of Thrones") in der Rolle des Timothy Winthrop, Richard Dormer ("Blue Lights") als Norman, Chukwudi Iwuji ("Guardians of the Galaxy Vol. 3) als Osita Halcrow, Lia Williams ("The Crown") als Isabel Kirby, Khalid Abdalla ("The Crown") als Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura als Zina Jansone, Jonjo O'Neill als Edward Carver, Nick Blood als Vince, Sule Rimi als Paul Pullman und Florisa Kamara als Jasmin Pullman.Die zehnteilige Adaption basiert auf dem bahnbrechenden Roman von Frederick Forsyth und dem nachfolgenden preisgekrönten Film von Universal Pictures aus dem Jahr 1973. Die Serie wird von Carnival Films produziert, das zu den Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört, und wurde von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben.Geschrieben und adaptiert wird die Serie von Ronan Bennett, dem Schöpfer und Autor der von der Kritik hochgelobten Serie "Top Boy". Der international preisgekrönte Regisseur Brian Kirk ("Game of Thrones", "Luther", "Boardwalk Empire") führt Regie.Gareth Neame und Nigel Marchant sind Executive Producer bei Carnival Films. Eddie Redmayne ist ebenfalls Executive Producer und Lashana Lynch ist Co-Executive Producer. Sam Hoyle ist Executive Producer für Sky Studios. Sue Naegle fungiert als Executive Producer und Marianne Buckland als Co-Executive Producer. Christopher Hall ist Produzent und Emily Shapland ist Co-Produzentin. Frederick Forsyth ist beratender Produzent."The Day of the Jackal" ist das jüngste Projekt, das die kollektive Stärke der Comcast-Gruppe unter Beweis stellt, indem es die kreative Kraft der Universal Studio Group, von Sky Studios und die globale Reichweite von Sky und Peacock mit der IP von Universal Pictures zusammenbringt."The Day of the Jackal" wird in Deutschland ab 7. 