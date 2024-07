Berlin - Naturverbände warnen vor einer zunehmenden Vermüllung des Waldes. Der Sprecher des Verbandes der Waldeigentümer (AGDW), Alexander Knebel, sagte der "Rheinischen Post": "Wenn wir nicht aufpassen, wird sich das Problem verschärfen."



Knebel ergänzte, es sei illegal, Müll im Wald zu entsorgen und könne hohe Bußgelder nach sich ziehen. "Wir haben es mit einer großen Bandbreite zu tun", so der Experte. "Von Hausmüll über Haustierstreu bis zu Bauschutt, Altreifen und Elektroschrott." Auch landeten immer öfter Grünschnitt und Gartenabfälle im Wald. Dadurch drohe das Einschleppen unerwünschter Arten, so Knebel.



Die Sprecherin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Sabine Krömer-Butz, sagte der "Rheinischen Post": "Die Vermüllung nimmt zu." Das belegten Hochrechnungen und Berichte einzelner Forstgebiete oder Städte. "Trotz Aufklärung über die Folgen vor allem für die Tiere und den Wald gibt es kein Unrechtsbewusstsein." Höhere Strafen würden das Problem aber nicht lösen. Die illegale Entsorgung passiere meist unbemerkt. Was helfe, sei immer wieder aufzuklären über die Folgen, so Krömer-Butz.