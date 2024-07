Zürich - Rahul Sahgal (1977) ist Schweizer Staatsbürger mit breiter internationaler Erfahrung in der Wirtschaft und im Staatsdienst. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaft (lic. oec.) und der Rechtswissenschaften (lic. iur.) an der Universität St. Gallen (HSG) ab und promovierte an der HSG. In den folgenden zehn Jahren war er in den Bereichen Hedge Funds, Strategieberatung und Management tätig, unter anderem bei Rieter Management in Winterthur ...

