Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Raketenangriff auf einen Fußballplatz auf den von Israel besetzten Golanhöhen verurteilt. "Dass dabei Kinder und Jugendliche getötet wurden, die einfach nur Fußball spielen wollten, ist entsetzlich", schrieb die Grünen-Politikerin am Sonntag bei Twitter.



Sie ergänzte, dass israelische Bürger seit Monaten unter Beschuss der "Hisbollah und anderer Extremisten" seien. "Die perfiden Angriffe müssen sofort aufhören." Allerdings mahnte Baerbock auch zu Zurückhaltung bei der Reaktion auf den Angriff: "Es gilt jetzt, mit kühlem Verstand zu agieren", schreibt sie. "Es sind in diesem Konflikt schon viel zu viele Menschen gestorben."



Israel macht für den Angriff mit zwölf Toten die Hisbollah verantwortlich - die israelischen Streitkräfte hatten als Reaktion in der Nacht mehrere Ziele sowohl tief im libanesischen Hoheitsgebiet als auch im Südlibanon angegriffen. Die Hisbollah weist den Vorwurf aus Israel zurück.