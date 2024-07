NEW YORK (IT-Times) - Pony.ai, ein führender Akteur für autonomes Fahren in China, bereitet für dieses Jahr einen Börsengang in den USA vor, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Pony.ai wurde im Jahr 2016 von Dr. Peng Jun (James Peng), dem ehemaligen Chefarchitekten der Unit für autonomes...

Den vollständigen Artikel lesen ...