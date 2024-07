Spa - Mercedes-Pilot George Russell ist nach seinem Triumph beim Großen Preis von Belgien in Spa am Sonntag nachträglich disqualifiziert worden. Der Sieg geht damit an seinen Teamkollegen Lewis Hamilton.Grund für die Strafe war das zu geringe Gewicht seines Autos. Ein Formel-1-Auto muss laut Regularien mindestens 798 Kilogramm wiegen. Russells Wagen wog allerdings nur 796,5 Kilogramm.Sein Rennstall kündigte an, dass man die Disqualifikation akzeptieren werde. "Wir haben eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Man werde nun prüfen, was genau passiert sei, um zu "verstehen, was schiefgelaufen ist", so Wolff.