Eine bemerkenswerte Rallye legte zuletzt Qiagen auf das Parkett. Schließlich notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 6,13 Prozent fester. An fünf der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Aufschlägen aus dem Handel. Dabei schoss Qiagen am Donnerstag mit einem Plus von 3,60 Prozent besonders heftig nach oben. Geht hier jetzt so richtig die Post ab? Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn durch dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...