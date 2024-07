Der Sommer befindet sich in seiner heißen Phase und auch an den weltweiten Aktienmärkten ist von einer Abkühlung nichts zu spüren. Im Gegenteil, durch den US-Wahlkampf, der nach dem Rückzug Joe Bidens in eine neue Runde geht, versuchen die Präsidentschaftskandidaten Wähler zu mobilisieren. Eine Zielgruppe, die Donald Trump am Wochenende für sich gewinnen konnte, ist die der Krypto-Enthusiasten. In einer flammenden Rede bei der Bitcoin 2024 in Nashville betonte er, dass der Bitcoin unter seiner Präsidentschaft steigen würde wie nie zuvor.

