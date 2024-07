In Schleswig-Holstein sind im Jahr 2024 nach den vorläufigen Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung auf rund 657 100 Hektar (ha) Ackerfrüchte angebaut worden. Die Ackerfläche entspricht damit in etwa dem Wert des Vorjahres, so das Statistikamt Nord. Bildquelle: Pixabay Der Anbau von Hackfrüchten, wie z. B. Kartoffeln und Zuckerrüben, verzeichnete einen Anstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...