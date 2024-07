Im Juli und August läuft die Schweizer Melonensaison. Trotz Vielfalt und Popularität ist die Melone im Schweizer Anbau eine Nische, berichtet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Im Jahr 2023 wurden in der Schweiz 27'360 Tonnen Zuckermelonen verkauft, davon wurden aber nur 17 Tonnen in der Schweiz selbst geerntet. Bildquelle: Pixabay Kaum in der Schweiz...

